A Anapolina venceu a Aparecidense por 3 a 1 no fechamento da 7ª rodada do Goianão, nesta segunda-feira (2), no Estádio Jonas Duarte. A Rubra volta ao mata-mata do Estadual após seis anos, enquanto o Camaleão entra na zona de playoff de rebaixamento. Ruan, Wadson e Cesinha marcaram para o time da casa, e Luan descontou para o visitante. Todos os gols foram anotados no primeiro tempo.\nFaltando apenas uma rodada para o fim da primeira fase, a Rubra voltou a vencer após duas derrotas seguidas, para Goiás e Jataiense, chegou aos 12 pontos, ocupa a 6ª colocação e já garantiu classificação para a próxima fase. Na última rodada, no domingo (8), a Anapolina enfrenta o seu maior rival, o Anápolis.\nA Aparecidense chega à sua segunda derrota consecutiva, soma apenas 5 pontos e ocupa a 10ª colocação, dentro da zona de playoff de rebaixamento. Na última rodada, o Camaleão enfrenta a já classificada Abecat e precisa vencer para escapar da zona. Ao mesmo tempo, está a apenas um ponto do Crac, primeiro time dentro da zona de classificação para o mata-mata, vivendo uma linha tênue entre a vaga na próxima fase e o risco de rebaixamento.