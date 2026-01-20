Nesta quarta-feira (21), o Campeonato Goiano terá dois confrontos entre equipes do interior, válidos pela 4ª rodada. A Anapolina recebe o Crac, enquanto a Abecat enfrenta o Goiatuba.\nNo Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, Anapolina e Crac abrem a rodada às 18h30. De volta à elite do futebol goiano, a Rubra vive bom momento: soma duas vitórias nos três primeiros jogos e ocupa a 3ª colocação, com seis pontos. Já o Leão do Sul empatou as duas primeiras partidas e foi derrotado na última rodada, no clássico contra a Abecat. Ainda sem vencer, o Crac aparece na 8ª posição, com dois pontos.\nO histórico do confronto é marcado pelo equilíbrio. Em 62 jogos disputados, a Anapolina venceu 24 vezes, o Crac 23, além de 15 empates. Nos dois encontros mais recentes, em 2020, o time de Catalão levou a melhor em ambas as partidas.