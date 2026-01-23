Goiás e Anapolina fazem confronto direto entre times que estão embalados e buscam melhorar posição no Campeonato Goiano. Neste sábado (24), colorados e esmeraldinos se enfrentam no estádio Jonas Duarte, a partir das 19 horas, pela 5ª rodada do Goianão.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nUm dos três times invictos no Goianão, o Goiás voltou a vencer após dois empates e goleou o Centro Oeste, por 4 a 0, em jogo que começou na quarta-feira (21) e terminou na quinta-feira (22).\nA interrupção da partida no intervalo, por causa da forte chuva que atingiu Goiânia no dia inicial do jogo, fez com que o horário do duelo com a Rubra neste sábado fosse alterado das 16 horas para 19 horas para respeitar intervalo mínimo de descanso dos atletas (48 horas).