Anapolina e Goiás voltam a se encontrar na fase semifinal do Campeonato Goiano e vão disputar um confronto eliminatório pela sexta vez na história da competição estadual. A Rubra busca a primeira classificação contra a equipe esmeraldina. O time alviverde quer manter o 100% de aproveitamento diante do time colorado e voltar à final do Goianão.\nA semifinal do Goianão de 2026 será a sexta eliminatória que Anapolina e Goiás vão disputar no Estadual. Na história, eles se encontraram em fases decisivas nas edições de 1981, 1983 (duas ocasiões), 2000 e 2018. Em todas a equipe esmeraldina levou a melhor.\nO primeiro confronto foi na final do Campeonato Goiano de 1981, que até hoje é lembrada por causa da escalação irregular do meia Osmar Lima, da Anapolina, que resultou no título goiano para o Goiás.