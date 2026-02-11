Anapolina e Jataiense se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 19h30, no Estádio Jonas Duarte, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano. A Rubra volta a disputar um mata-mata da elite estadual após seis anos, enquanto a Raposa chega à fase decisiva pelo segundo ano consecutivo.\n(Confira ao final do texto onde assistir, ingressos e as prováveis escalações)\nA Anapolina vive um momento de mudança no comando técnico. Após a derrota por 2 a 0 no clássico contra o Anápolis, na última rodada da 1ª fase, o treinador Flávio Tanajura foi demitido. Ele deixou o clube com quatro vitórias e quatro derrotas em oito jogos, campanha que garantiu a classificação antecipada e o 6º lugar, com 12 pontos. Para a fase decisiva do Goianão, Alan George assume o comando da equipe, em sua quarta passagem pela Rubra.