O Anápolis anunciou, nesta terça-feira (30), o retorno do técnico gaúcho Luiz Carlos Winck, de 62 anos, ao clube. Identificado com a agremiação, o treinador assumiu o cargo no lugar do também gaúcho, Gabardo Júnior, que dirigiu o time na reta final da Série C, em que o Galo da Comarca conquistou a permanência.\nLuiz Carlos Winck volta ao Tricolor da Boa Vista para iniciar a quinta passagem dele no clube que, nesta temporada, conquistou o título de Campeão do Interior, foi vice campeão do Estadual e disputou a Terceirona nacional. O Tricolor terá no calendário do ano seguinte o Goianão, a Copa do Brasil, a Série C e deve ter vaga na Copa Centro-Oeste - a CBF deve anunciar o retorno do torneio nesta quarta-feira (1º de outubro).\nNas passagens anteriores pelo clube, Luiz Carlos Winck chegou ao Anápolis como jogador, no Goianão de 1997. Após mudança na comissão técnica, o então lateral direito assumiu o comando técnico de maneira interina por duas partidas e depois, após contratação de um novo treinador, voltou a atuar como atleta da equipe tricolor.