O Anápolis comunicou, na noite desta segunda-feira (15), a saída do técnico Evaristo Piza do comando da equipe. O treinador levou o Galo da Cõmarca, no curto espaço de tempo em que trabalhou no futebol goiano, à conquista do principal títutlo do clube nos últimos anos - a Copa Centro-Oeste, que garantiu taça, premiação em dinheiro, visibilidade e vaga à 3ª fase da Copa do Brasil de 2027.\nEvaristo Piza dirigiu o time tricolor em 13 partidas, com quatro vitórias, três empates e seis derrotas. A direção informou que foi a decisão foi "comum acordo". O clube tem como objetivo principal se manter na Série C, em que é lanterna com 5 pontos.\nO Galo da Comarca começou a temporada sob direção de Ângelo Luiz, que está no Crac.\nEvaristo Piza não resistiu aos resultados negativos nas últimas partidas, como a goleada (4 a 0) na final da Copa Verde, para o Paysandu, após a vitória em casa por 3 a 1.