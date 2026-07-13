O Anápolis anunciou na tarde desta segunda-feira (13) a saída do técnico Roberto Fernandes. Segundo o comunicado, o desligamento do treinador de 55 anos foi em “comum acordo”.\nRoberto Fernandes comandou o Anápolis em apenas quatro partidas. Ele venceu o Itabaiana em sua estreia, mas depois iniciou uma sequência de três partidas sem vitória, sendo um empate com o Caxias e derrotas para Botafogo-PB e Maringá-PR. As últimas partidas foram disputadas no estádio Jonas Duarte.\nAlém de Roberto Fernandes, o auxiliar Valdeir Santos também foi demitido do Anápolis.\nA direção do Anápolis vai atrás do seu quarto treinador na temporada. O clube começou o ano com Ângelo Luiz, que foi demitido no início da Série C. Evaristo Piza assumiu o comando e, apesar dos resultados ruins na Série C, seguiu à frente do Galo da Comarca durante a Copa Verde em que o time colorado foi vice-campeão.