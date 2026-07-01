O Anápolis arrancou um empate com o Caxias por 1 a 1 na noite desta terça-feira (30), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). O Galo da Comarca, repleto de desfalques, foi dominado pelo adversário durante praticamente todo o jogo, mas conseguiu buscar o empate no último lance. Mesmo com o ponto conquistado, a equipe voltou à lanterna da Série C.\nFelipe Rangel marcou o gol do Caxias, de pênalti, e Fernandinho conseguiu o empate nos acréscimos da segunda etapa.\nNo frio, na chuva e na neblina de Caxias do Sul, o time da casa foi muito superior ao Anápolis desfalcado e dominou a partida com mais posse de bola, finalizações e chegadas ofensivas. O goleiro Victor Hugo foi um dos grandes destaques com boas intervenções. O Galo da Comarca se superou para empatar no fim.\nO time goiano teve muitos problemas para a partida. Ao todo, foram sete desfalques, entre eles peças-chave como o goleiro Ravel, o atacante e capitão Mateus Lagoa e o centroavante Fernando Viana.