Nesta terça-feira (17), a CBF detalhou a tabela da 2ª fase da Copa do Brasil de 2026 e os quatro representantes goianos conheceram as datas e horários de seus respectivos caminhos. Anápolis, Atlético-GO e Goiás estreiam na semana que vem, em 25 de fevereiro, e o Vila Nova joga apenas no dia 4 de março.\nO Anápolis é o único dos quatro goianos que, neste momento, já sabe qual é o seu adversário. Na outra quarta-feira (25), a partir das 19h30, o Galo da Comarca recebe o Cianorte-PR no Estádio Jonas Duarte. Trata-se de um jogo único, em que qualquer empate levará a decisão para os pênaltis.\nO Atlético-GO vai entrar em campo na mesma data, às 16 horas, no Antônio Accioly. O adversário será o ganhador de Primavera-MT x Bragantino-PA, times que medem forças entre si na próxima quinta-feira (19), às 20 horas, no Estádio Cerradão.