O Anápolis recebe neste domingo (26) o Figueirense. O Galo da Comarca busca a primeira vitória e os primeiros pontos na Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 17 horas, no Estádio Jonas Duarte, e marca a estreia de Evaristo Piza à beira do campo como novo técnico do clube - no jogo anterior, ele ainda não tinha sido regularizado.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, equipe de arbitragem e outras informações)\nO Galo da Comarca ocupa a última colocação da Série C, na 20ª posição, com a pior campanha da competição. A equipe tem três derrotas nos três primeiros jogos, diante de Ituano, Inter de Limeira e Ypiranga, e é a única que ainda não pontuou.\nAlém disso, o time vem de uma sequência de três derrotas consecutivas, considerando também a Copa Centro-Oeste.\nJá o Figueirense chega embalado após vencer o Botafogo-PB por 2 a 1 e ocupa a 12ª colocação, com 4 pontos.