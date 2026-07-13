Nesta segunda-feira (13), no mesmo dia em que informou a saída do treinador Roberto Fernandes, o Anápolis anunciou a contratação do técnico Luan Carlos para a função. Goiano de Ipameri, o profissional chega com a missão de salvar o Galo da Comarca do rebaixamento à Série C.\nAos 34 anos, Luan Carlos já acumulou passagens por vários clubes goianos, como Novo Horizonte e Grêmio Anápolis. Pelo Goianésia, foi vice-campeão estadual em 2020, quando o time do interior perdeu nos pênaltis para o Atlético-GO. O treinador também trabalhou no Goiânia, no Crac e no Centro Oeste.\nO Crac foi o mais recente trabalho de Luan Carlos. Neste ano, o treinador comandou a equipe de Catalão em cinco jogos antes de ser demitido em janeiro. Desde então, o técnico estava livre no mercado.\nNeste momento, o Anápolis é o lanterna da Série C, com nove pontos conquistados e quatro de distância para o Itabaiana, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O time goiano tem cinco rodadas para se salvar do descenso antes do fim da 1ª fase.