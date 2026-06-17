O Anápolis contratou o técnico Roberto Fernandes, de 55 anos, para a sequência da Série C, em que busca escapar do rebaixamento. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (17) pelo clube, que é lanterna da Terceirona nacional, com apenas 5 pontos em 10 partidas disputadas.\nRoberto Fernandes chega para substituir Evaristo Piza e será o terceiro técnico do Anápolis na temporada. O clube iniciou o ano com Ângelo Luiz, que foi demitido após derrota na Série C e substituído por Evaristo Piza, que também deixou o clube por causa da má campanha na competição nacional.\nApesar da campanha ruim na Série C, o Anápolis tem um título no ano. Foi campeão da Copa Centro-Oeste. Por causa disso, decidiu também a Copa Verde, mas foi derrotado pelo Paysandu.\nRoberto Fernandes terá a quarta experiência dele no futebol goiano. Entre 2004 a 2005, comandou a rival do Anápolis, a Anapolina. Depois, trabalhou no Vila Nova, entre 2005 e 2006. Em 2010, passou pelo Atlético-GO