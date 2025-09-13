O Anápolis cumpriu as metas traçadas neste ano e projeta ter temporada superior ou equivalente em 2026. O Galo da Comarca teve a frustração de perder a final do Goianão para o Vila Nova, 60 anos depois de obter o único título do clube na elite (em 1965), mas foi Campeão do Interior, garantiu a vaga na Copa do Brasil 2026 e se manteve na Série C do Brasileiro após começo sofrido e sem vitórias no torneio.\nA diretoria do Tricolor do Alto da Boa Vista trabalha no sentido de formar um elenco forte e ampliar o faturamento para se manter como principal força do interior numa temporada em que volta a medir forças com o rival, a Anapolina, no Estadual.\nAs metas para 2026 estão definidas: buscar o segundo título de Campeão do Interior, ficar entre os oito melhores da Série C e fazer boa campanha na Copa do Brasil.