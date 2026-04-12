Após a segunda derrota em dois jogos na Série C, o Anápolis demitiu o técnico Ângelo Luiz na tarde deste domingo (12). Nessa segunda passagem pelo Galo da Comarca, o treinador acumulou 17 partidas, com sete vitórias, três empates e sete derrotas, em 47,05% de aproveitamento.\nNeste ano, sob o comando de Ângelo Luiz, o Anápolis chegou até as quartas de final do Campeonato Goiano, quando caiu perante o Vila Nova. Na Copa do Brasil, a equipe avançou até a 3ª fase, eliminando o Cianorte-PR e perdendo nos pênaltis para o Sport.\nNa Copa Centro-Oeste, o Anápolis é vice-líder do Grupo B, com seis pontos, atrás apenas do Gama, que tem nove. Na Série C, o Galo da Comarca é o lanterna da competição, com nenhum ponto conquistado e derrotas para Ituano (2 a 0) e Inter de Limeira (2 a 1).\nNa primeira passagem de Ângelo Luiz pelo Anápolis, entre 2024 e 2025, o time tricolor foi vice-campeão da Série D, conquistou o acesso para a Série C, foi campeão do interior no Goianão e vice-campeão do Estadual.