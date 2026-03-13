Após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o Anápolis foi eliminado nos pênaltis por 5 a 3 pelo Sport na noite desta quinta-feira (12) e encerrou sua participação caindo na 3ª fase da Copa do Brasil, na Ilha do Retiro, no Recife. Borim marcou para o Anápolis, enquanto Marcelo Ajul empatou para o time pernambucano ainda no tempo normal. Agora, o Galo da Comarca volta as atenções para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, que começa em abril.\nO Anápolis fez um bom jogo, bastante disputado diante de um adversário tradicional e campeão da competição em 2008. Mesmo com o estádio cheio e a torcida empurrando o Sport, a equipe goiana conseguiu competir em alto nível. Pela participação no torneio, o Galo da Comarca recebeu R$ 1,78 milhão em premiações.\nAgora classificado, o Sport vai enfrentar o Athletic-MG na 4ª fase, em casa e em jogo único. A equipe mineira avançou após vencer o Ypiranga por 2 a 0 na última quarta-feira (11). A partida da 4ª fase deve ocorrer nos dias 18 ou 19 de março.