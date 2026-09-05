As torcidas de Anápolis e Goiatuba vivenciaram dias de tensão e festa nos últimos dias. Os dois clubes decidiram, em datas e situações diferentes, o futuro deles no Campeonato Brasileiro, mas com a Série C como objetivo. O Galo da Comarca garantiu a permanência pela terceira temporada consecutiva e terá, em 2027, o Azulão como adversário após a conquista do acesso à 3ª Divisão.\nApós 13 anos, a Série C terá dois goianos. Em 2013, Vila Nova e Crac participaram da competição. Anápolis, campeão goiano de 1965, e Goiatuba, campeão estadual em 1992, vão representar possuem a particularidade de serem times do interior do Estado.\nPara a temporada de 2027, Anápolis e Goiatuba já definiram suas metas na Série C: fazer campanha sólida, garantir permanência para 2028 e, se for possível, brigar pelo acesso. No Goianão 2027, ambos pretendem chegar entre os quatro primeiros e garantir vaga na Copa do Brasil 2028.