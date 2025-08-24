O Anápolis empatou por 1 a 1, neste domingo (24), com o Londrina e vai disputar a partida decisiva pela permanência na Série C em casa na próxima rodada. O Galo da Comarca saiu atrás após gol de ELiel, mas buscou a igualdade no estádio Vitorino Gonçalves com Rafael Vaerrone.\nO time goiano chegou aos 20 pontos e segue na 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento. O ABC, 18º colocado, pode igualar a pontuação do Anápolis, mas ficará atrás por causa do número de vitórias - o Galo da Comarca tem quatro, enquanto o clube alvinegro apenas duas.\nAssim, o Anápolis definirá no Estádio Jonas Duarte, no próximo sábado (30), o futuro do clube na Terceirona nacional. A equipe goiana jogará contra o Botafogo-PB, no Estádio Jonas Duarte. Para não depender de outros resultados, a vitória garante o Tricolor da Boa Vista na Série C 2025.