O Anápolis garantiu a permanência na Série C. Neste sábado (29), o Galo da Comarca empatou por 1 a 1 com o Santa Cruz, no estádio Jonas Duarte, pela 19ª e última rodada da 1ª fase da competição nacional. O resultado foi suficiente para o time goiano permanecer na 3ª Divisão do Campeonato Brasileiro.\nO Santa Cruz abriu o placar com Eurico no primeiro tempo. Na etapa final, Fernando Viana marcou o gol que garantiu a permanência do Anápolis na Série C. O time goiano jogará a competição pela terceira temporada consecutiva.\nO Anápolis não fez uma grande campanha na Série C. O time goiano lutou contra o rebaixamento durante toda a competição e encerrou sua participação na 18ª colocação com 19 pontos. Foram cinco vitórias, quatro empates e dez derrotas do Galo da Comarca na edição de 2026.\nO Santa Cruz também saiu satisfeito com o empate. A equipe pernambucana chegou aos 29 pontos e, apesar de ter perdido três colocações na classificação, conquistou a última vaga - com o 8º lugar - na 2ª fase que vai definir os clubes que vão conquistar as quatro vagas na Série B de 2027.