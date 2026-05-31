Jogando em casa e depois de conquistar o título da Copa Centro-Oeste, o Anápolis só empatou sem gols com o Maranhão na noite deste domingo (31) e segue na lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, pela 9ª rodada.\nO Anápolis não ganha há cinco jogos na Série C, tem 5 pontos e, a cada rodada, pode se complicar mais na busca pela permanência. A equipe está a 2 pontos da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Confiança, que tem 7 pontos.\nNa próxima rodada, o Anápolis joga fora de casa, contra o Amazonas. A partida vai ocorrer daqui a quase duas semanas, no dia 13, sábado, às 16 horas, pela 10ª rodada da Série C.