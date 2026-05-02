O Anápolis visita a Ferroviária na Fonte Luminosa neste domingo (3), às 17 horas, pela 5ª rodada da Série C, em confronto direto na parte de baixo da tabela. O Galo da Comarca vive bom momento, com duas vitórias seguidas: conquistou seu primeiro triunfo na Terceirona no último fim de semana e garantiu vaga nas semifinais da Copa Centro-Oeste.\n(Confira, ao fim do texto, onde assistir, equipe de arbitragem e outras informações.)\nA equipe goiana deixou a lanterna e a zona de rebaixamento da Série C ao vencer de virada o Figueirense por 3 a 1, no Estádio Jonas Duarte, no último domingo (26). Agora, ocupa a 18ª colocação, com 3 pontos, e encara um duelo direto contra a Ferroviária, que soma 2 pontos e está na 19ª posição, abrindo a zona de rebaixamento.\nEm 2026, apenas dois clubes caem para a Série D.