O Anápolis enfrenta a Inter de Limeira no domingo (12), às 17 horas, no Estádio Jonas Duarte, pela 2ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Galo da Comarca busca somar seus primeiros pontos na competição após estrear com derrota por 2 a 0 para o Ituano, fora de casa. Neste momento, pelos critérios de desempate, o clube ocupa a lanterna da competição.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e preços dos ingressos)\nA estreia na Série C foi ruim. O Anápolis foi dominado pelo Ituano, sem conseguir sequer finalizar em direção ao gol adversário. Agora, contra a Inter de Limeira, recém-promovida após o vice da Série D do ano passado, o cenário também é de pressão. A equipe paulista estreou com derrota em casa por 2 a 1 para o Floresta.\nO Galo da Comarca busca uma reação imediata para evitar repetir o início ruim da Série C de 2025, quando passou dez rodadas sem vencer - foram três derrotas e sete empates. A primeira vitória veio apenas na 11ª rodada, sobre o Itabaiana, situação que fez com que o time lutasse contra o rebaixamento até a rodada final.