O Anápolis vai enfrentar o Paysandu na decisão da Copa Verde. O Galo da Comarca foi o campeão da Copa Centro-Oeste na última quarta-feira (27) e avançou à decisão do torneio, na qual enfrenta o campeão da Copa Norte, conquistada nesta quinta-feira (28) pelo Paysandu, que venceu o Nacional-AM por 4 a 2 - na ida, o Papão também tinha vencido por 1 a 0.\nOs dois campeões regionais, das copas Centro-Oeste e Norte, garantem vaga direta na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027. Agora, os dois decidem o título da Copa Verde em partidas de ida e volta.\nNa final da Copa Centro-Oeste, o Anápolis conquistou o título ao golear o Rio Branco-ES na partida de ida, em Anápolis, por 3 a 0, e contar com a vantagem na volta, que perdeu por 2 a 1 em Cariacica (ES).\nO Anápolis vai decidir a Copa Verde fora de casa pois, somadas todas as fases anteriores, tem campanha pior do que o Paysandu (18 a 13 pontos).