Pela 6ª rodada da Série C, o Anápolis saiu atrás do Paysandu na Arena Curuzu, aproveitou um jogador expulso do time adversário e conseguiu reagir, mas levou um gol no fim e perdeu por 2 a 1, na noite deste sábado (9).\nKleiton Pego marcou o gol paraense, Fernando Viana igualou para os goianos, e Juninho anotou o gol da vitória. O confronto chegou a ser paralisado aos 22 minutos do 1º tempo, por causa das fortes chuvas em Belém. Cerca de 40 minutos depois, o jogo foi reiniciado.\nCom o resultado, o Anápolis segue em 19º lugar, na zona de rebaixamento da Série C, com três pontos conquistados até aqui. Já o Paysandu assumiu a liderança momentânea do campeonato, com 14 pontos.\nO Anápolis volta a campo na próxima quarta-feira (13), às 19 horas, no OBA, para enfrentar o Vila Nova em jogo único pela semifinal da Copa Centro-Oeste.