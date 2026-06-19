Após trocar o comando técnico, o Anápolis recebe o Itabaiana em um confronto direto na zona de rebaixamento pela 11ª rodada da Série C. A partida será disputada no Estádio Jonas Duarte, às 16h30 deste sábado (20).\nCom o Anápolis na lanterna da Terceirona e após a perda do título da Copa Verde, o técnico Evaristo Piza foi demitido. Para o seu lugar, a diretoria contratou Roberto Fernandes, que assume a equipe e estreia na partida deste fim de semana.\nO novo treinador, de 55 anos, acumula passagens por clubes tradicionais como Náutico, Remo e ABC e chega com a missão de tirar o Galo da Comarca da última colocação da Série C. O Anápolis soma apenas 5 pontos e uma vitória nos dez primeiros jogos da competição.\nApesar da situação delicada, a equipe pode deixar a lanterna nesta rodada. Isso porque o adversário, o Itabaiana, também está na zona de rebaixamento.