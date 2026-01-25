O Anápolis ganhou do Crac por 2 a 0 neste domingo (25), pela 5ª rodada do Campeonato Goiano, confirmou reação no Estadual e afundou o adversário na tabela. No Estádio Jonas Duarte, o Galo da Comarca venceu com gols marcados no segundo tempo e emendou a segunda vitória seguida - na rodada anterior, venceu o inhumas.\nSpaniol e Borim, de falta, marcaram os gols do Anápolis no início e no fim da segunda etapa.\nO Galo da Comarca chega aos 7 pontos, na faixa de classificação às quartas de final do Goianão. O Crac segue com 2, na penúltima colocação, e ainda não ganhou no Estadual.\nNa próxima rodada, o Anápolis enfrenta o Goiatuba, no Divino Garcia Rosa, em Goiatuba, na quinta-feira (29), às 19h30. O Crac recebe, em casa, a Aparecidense. A partida será no Genervino da Fonseca, em Catalão, na quarta-feira (28), às 19h30.