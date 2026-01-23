O Anápolis ganhou do Inhumas por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (22), no Estádio Zico Brandão, e conquistou sua primeira vitória no Goianão 2026. Os gols do Galo da Comarca foram marcados por Nenê Bonilha, no primeiro tempo, e Cipriano, na etapa final. O zagueiro Rafael Costa, contra, descontou para o Inhumas nos minutos finais.\nCom o resultado, o Anápolis chega a quatro pontos após quatro rodadas, salta da 11ª para a 7ª colocação e ganha fôlego na competição. Já o Inhumas segue sem vencer, soma apenas um ponto e permanece na penúltima (11ª) posição da tabela.\nNa conclusão de jogo suspenso, Goiás goleia Centro Oeste\nAs duas equipes voltam a campo no domingo (25). O Inhumas joga novamente em casa, quando recebe o Centro-Oeste, às 10h, no Estádio Zico Brandão. Já o Anápolis enfrenta o Crac, às 17h, no Estádio Jonas Duarte.