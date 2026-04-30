O Anápolis goleou o Cuiabá por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (29), no Estádio Jonas Duarte, pela 5ª e última rodada da fase de grupos da Copa Centro-Oeste e, após uma combinação de resultados, está classificado para as semifinais da competição e irá enfrentar o Vila Nova. Gustavo Henrique, Kauan Martins, Rafael Costa e Juninho marcaram os gols da goleada do time goiano.\nO Galo da Comarca precisava, além de vencer, de torcer por um tropeço do Atlético-GO diante do Gama. O Dragão chegou a sair na frente, mas sofreu a virada e foi derrotado por 2 a 1. Com isso, a classificação ficou com o Anápolis.\nA semifinal será em jogo único no OBA, casa do Vila Nova, que terminou a 1ª fase em 1º do Grupo A - o Anápolis ficou em 2º no B.\nCom time sub-20, Vila Nova vence o Araguaína e se classifica para semifinal da Copa Centro-Oeste