O Anápolis goleou o Rio Branco-ES por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (21), pelo jogo de ida da final da Copa Centro-Oeste, no Estádio Jonas Duarte, e agora pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim conquistará o título da competição. Fernandinho, Juninho e Igor Souza marcaram os gols da noite, ambos na segunda etapa.\nO jogo de volta será disputado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), às 20 horas, na quarta-feira (27). Em caso de empate, o Anápolis será campeão. Caso perca por um ou dois gols de diferença, também fica com o título. Se o Rio Branco-ES vencer por três gols de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Apenas uma derrota por quatro ou mais gols dará o título ao time capixaba no tempo regulamentar. Sendo assim, o Galo da Começa está muito próximo do título.