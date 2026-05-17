O Anápolis marcou nos acréscimos de jogo e conseguiu um empate com o Barra-SC por 1 a 1 na noite deste domingo (17), no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, mas segue na zona de rebaixamento da Série C. Agora com 4 pontos, o Galo da Comarca é o penúltimo colocado, o 19º, e pode cair para a lanterna nesta segunda-feira (18), no complemento da 7ª rodada.\nO Barra saiu na frente aos 14 minutos, com gol de Alemão, e ficou com um a menos por expulsão no segundo tempo. O Anápolis conseguiu o empate, com gol de Fernandinho, aos 50 minutos.\nO Anápolis faz campanha ruim na Série C enquanto participa de uma decisão regional na temporada. A equipe anapolina enfrenta o Rio Branco-ES na final da Copa Centro-Oeste.\nO jogo de ida será na próxima quinta-feira (21), às 20 horas, no Jonas Duarte. A volta está marcada para a quarta-feira seguinte, dia 27 de maio, às 20 horas, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.