O Anápolis foi derrotado de virada pelo Gama-DF por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (15), pela 4ª rodada da Copa Centro-Oeste, no Estádio Bezerrão, no Gama (DF). Com o resultado, o Galo da Comarca, além de não conseguir assumir a liderança, pode deixar a zona de classificação no complemento da rodada.\nRafael Costa abriu o placar para o Anápolis, mas Klenisson e Zulu viraram para o Gama, que garantiu classificação para as semifinais. A equipe chega agora a 20 jogos de invencibilidade na temporada e é a única que ainda não perdeu no futebol brasileiro em 2026.\nO confronto valia a liderança: caso o Anápolis vencesse, se tornaria líder, alcançando os mesmos 9 pontos do Gama. Com a derrota, além de não assumir a ponta, pode ser ultrapassado pelo Atlético-GO, que está na 3ª colocação do grupo com os mesmos 6 pontos e precisa apenas de um empate contra o Tocantinópolis nesta quinta-feira (16) para ficar em 2º e tirar o Galo da Comarca da zona de classificação para as semifinais, faltando apenas uma rodada.