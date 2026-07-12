O Anápolis perdeu para o Maringá por 1 a 0 neste domingo (12), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, e segue na lanterna da Série C após 14 rodadas. A equipe anapolina tem 9 pontos apenas, a 4 pontos do primeiro time fora do Z2, mas essa distância pode aumentar até o fim da rodada.\nO gol da vitória do Maringá foi marcado por Gabriel Souza, aos 25 minutos do segundo tempo.\nNa próxima rodada, o Anápolis enfrente o Volta Redonda, fora de casa, daqui a duas semanas - no dia 25 de julho, às 19 horas, no Estádio Raulino de opliveira, em Volta Redonda (RJ).