Pela 2ª rodada da Série C, o Anápolis perdeu para a Inter de Limeira por 2 a 1, no Jonas Duarte, e segue na lanterna da competição. Os gols dos paulistas foram marcados por Romarinho e Miguel Bianconi, e os goianos descontaram com Matheus Lagoa, em cobrança de pênalti.\nCom nenhum ponto somado até o momento, o Anápolis leva desvantagem sobre a penúltima colocada Ferroviária no saldo de gols. A Inter de Limeira, por sua vez, conquistou a primeira vitória e se aproximou do G8.\nO Anápolis agora vira a chave para enfrentar o Gama na próxima quarta-feira (15), às 19h30, no Estádio Bezerrão, pela 4ª rodada da Copa Centro-Oeste. O próximo compromisso pela Série C está marcado para sábado (18), às 19h30, no Colosso da Lagoa, perante o Ypiranga-RS.\nO jogo\nOs dois primeiros gols da partida saíram no 1º tempo. Aos 16 minutos, Yan Silva cruzou, a defesa tricolor tirou parcialmente e a bola sobrou com Romarinho, que bateu para o gol e contou com desvio para superar o goleiro Victor Hugo.