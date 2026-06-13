Pela 10ª rodada da Série C, o Anápolis foi derrotado pelo Amazonas por 1 a 0, chegou a seis jogos sem vencer no torneio e segue na lanterna da Terceirona. O duelo foi disputado na tarde deste sábado (13), no Estádio Ismael Benigno, e contou com gol de Cipriano em cobrança de pênalti.\nCom esse resultado, o Anápolis continua em 20º lugar, e tem cinco pontos somados. Apenas dois clubes serão rebaixados na Série C deste ano, e a diferença do time goiano para o Confiança, 18º colocado, é de dois pontos. No entanto, a equipe sergipana ainda joga na rodada.\nDesde que venceu o Figueirense por 3 a 1 no dia 26 de abril, o Anápolis perdeu quatro e empatou duas partidas pela Série C. O próximo compromisso do Galo da Comarca está marcado para sábado (20), às 16h30, contra o Itabaiana no Estádio Jonas Duarte, pela 11ª rodada da Terceirona.