O Anápolis perdeu para o Brusque por 1 a 0 neste domingo (24), no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), e segue na lanterna (20º lugar) da Série C com apenas 4 pontos após oito rodadas, a 2 pontos do 18º colocado, o primeiro fora da zona de rebaixamento.\nO Anápolis empatava até os 46 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol. Após cobrança de escanteio, houve desvio na área do Anápolis e a bola sobrou com o zagueiro Cipriano, que pegou a sobra e marcou.\nNa próxima rodada da Série C, o Anápolis recebe o Maranhão no Estádio Jonas Duarte, no domingo (31), às 18h30.\nAntes disso, o Galo da Comarca decide a Copa Centro-Oeste e tem uma larga vantagem para celebrar o título: venceu o Rio Branco-ES por 3 a 0 na ida, em Anápolis, e joga a volta na próxima quarta-feira (27), às 20 horas, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).