O Anápolis perdeu para o Ituano na estreia da Série C. Na tarde deste domingo (5), no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), o Galo da Comarca errou demasiadamente no sistema defensivo, desperdiçou chances de abrir o placar e viu o time paulista aproveitar as oportunidades criadas para fazer 2 a 0 com Fernando Canesin e Nelsinho.\nAs melhores chances de abrir o placar, no primeiro tempo, foram do Anápolis, que girava bem a bola da intermediária até a área adversária. O Ituano-SP escalou alguns reservas, deixando outros titulares na reserva, para preservá-los pensando na Série A2 do Paulistão.\nNo segundo tempo, o técnico Mazola Júnior mudou o time. Nos bons momentos do Galo da Comarca, Gustavo Henrique e Matheus Lagoa, mas a dupla de atacantes não conseguiu finalizar com a pontaria certa.\nInhumas perde para o Luverdense em sua estreia na Série D