O Anápolis perdeu para o Náutico por 1 a 0, no Estádio dos Aflitos, no Recife, na noite deste domingo (17), na antepenúltima rodada da 1ª fase da Série C. O Galo da Comarca não voltou à zona de rebaixamento e é o primeiro fora do Z4, com 19 pontos em 16º lugar, um ponto a mais do que o Itabaiana, que abre a faixa de descenso.\nNas duas últimas rodadas, o Anápolis vai enfrentar o Londrina (fora de casa) e o Botafogo-PB (em casa) para tentar evitar o rebaixamento.\nIgor Bolt marcou o gol da vitória do Náutico. Com a vitória, o Timbu, vice-líder com 32 pontos, garantiu classificação antecipada ao quadrangular da próxima fase.