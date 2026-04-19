O Anápolis perdeu para o Ypiranga-RS por 3 a 0 na noite deste sábado (18) e segue sem pontuar na Série C do Campeonato Brasileiro. A partida, pela 3ª rodada da Terceirona, ocorreu no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). O Galo da Comarca é o lanterna da competição.\nOs gols do Ypiranga foram marcados por Renan Gorne, Cleiton e Bryam.\nA partida foi a primeira depois da chegada do novo técnico do Anápolis, Evaristo Piza. Mas o treinador não foi regularizado a tempo e o Galo da Comarca foi comandado pelo auxiliar Caio Lucas em Erechim.\nAgora, o Anápolis acumula três derrotas na Série C: 2 a 0 diante do Ituano, 2 a 1 contra a Inter de Limeira e 3 a 0 para o Ypiranga.\nNa próxima rodada, o tricolor volta a atuar em casa, no Estádio Jonas Duarte, e enfrenta o Figueirense, no dia 26, domingo.