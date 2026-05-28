O Anápolis é o campeão da Copa Centro-Oeste de 2026. Mesmo derrotado por 2 a 1 pelo Rio Branco-ES na noite desta quarta-feira (27) em um jogo com duas expulsões, pênalti marcado e confusão no fim, a equipe segurou a vantagem construída no jogo de ida, quando venceu por 3 a 0, e ficou com o título ao fechar o agregado em vitória por 4 a 2.\nAgora, o Galo da Comarca aguarda o adversário que vai enfrentar na final da Copa Verde, que sairá do confronto entre Nacional-AM e Paysandu pela Copa Norte.\nAlém disso, o clube já garantiu vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027.\nBraga, de pênalti, e Murilo Henrique, em cobrança de falta, marcaram os gols do Rio Branco ainda no primeiro tempo. Milan, no último lance, descontou para o Anápolis.\nO jogo, disputado no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), teve o Rio Branco pressionando desde o início, enquanto o Anápolis adotava postura mais defensiva. Em duas bolas paradas, um pênalti e uma falta bem cobrada, o time capixaba reduziu a vantagem goiana de três para apenas um gol ainda no primeiro tempo.