O Anápolis já preparou a defesa para o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na próxima sexta-feira (5). A sessão do Pleno do tribunal vai apreciar o pedido de anulação da partida em que o Anápolis venceu o Guarani por 2 a 0, no dia 21 de julho, no Estádio Jonas Duarte, pela Série C.\nO clube paulista alega que o Galo da Comarca, no segundo tempo, atuou com 12 atletas por alguns instantes, fato que contraria as regras do futebol - o atacante João Celeri foi substituído pelo também atacante Igor Cássio, mas demorou a deixar o campo, enquanto o colega de equipe entrou no jogo, cujo resultado foi a segunda vitória da equipe goiana na Série C.\nLeia também:\n+ Entenda o caso dos 12 jogadores do Anápolis em campo contra o Guarani\nApós a partida, o Guarani formulou o pedido de anulação e o enviou ao STJD. Ao mesmo tempo, o Anápolis começou a preparar a argumentação jurídica e juntar as provas para se defender da reclamação do clube paulista, que alega erro de direito da arbitragem, conduzida pelo árbitro Marcelo Ruda Neves (DF).