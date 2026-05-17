Finalista da Copa Centro-Oeste após eliminar o Vila Nova nos pênaltis no OBA, o Anápolis volta suas atenções para a Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (17), às 18 horas, o Galo da Comarca enfrenta o Barra-SC, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, pela 7ª rodada da competição, buscando sair da zona de rebaixamento.\n(Confira, ao fim do texto, onde assistir, equipe de arbitragem e outras informações.)\nO Galo da Comarca segue estagnado nas últimas colocações. Em seis rodadas, soma apenas uma vitória, sobre o Figueirense, e cinco derrotas. A equipe é a penúltima colocada, em 19º lugar, com três pontos, mesma pontuação do Confiança, primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas atrás no saldo de gols.\nSão duas derrotas seguidas na Série C, ambas fora de casa, para Ferroviária e Paysandu, equipes que estavam na Série B em 2025. Agora, diante da torcida, o Anápolis busca a recuperação para deixar o Z-2, já que apenas duas equipes serão rebaixadas nesta temporada.