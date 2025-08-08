O Anápolis joga contra o Brusque pela 16ª rodada da Série C, em casa, no Estádio Jonas Duarte, neste domingo (10), às 16h30. O time retornou ao Z4 com 16 pontos, mesma pontuação de Figueirense e Botafogo-PB, mas atrás pelos critérios de desempate. Em caso de um empate e derrotas dos dois adversários diretos, o Galo da Comarca pode deixar a zona de rebaixamento.\nLeia Também\n+Zagueiro do Atlético-GO desperta interesse do Botafogo, e clube confirma proposta\nO Brusque, adversário da vez, vem de boa campanha na Série C, está na 6ª posição com 22 pontos e segue na disputa por uma vaga para a próxima fase.\nAntes de perder na última rodada para o Confiança por 2 a 0, o Anápolis havia conquistado duas vitórias seguidas - contra o Guarani, em casa, e o Figueirense, fora, deixando a zona de rebaixamento, para a qual retornou na última rodada.