O Anápolis sucumbiu no fim, foi goleado por 4 a 0 pelo Paysandu na noite deste domingo (7), no Mangueirão, em Belém, e perdeu o título da Copa Verde 2026. O Galo da Comarca havia vencido o jogo de ida por 3 a 1, mas não suportou a pressão paraense e viu o adversário conquistar o tricampeonato consecutivo, o hexa da competição, ao fechar o confronto em 5 a 3 no placar agregado. Ítalo, duas vezes, Kleiton Pego e Castro marcaram os gols da vitória bicolor.\nO time goiano foi pressionado do início ao fim, viu a vantagem construída em casa desaparecer e não conseguiu reagir. Com o resultado, o Goiás, campeão em 2023, segue como o único clube goiano a conquistar a Copa Verde.\nO Paysandu se isolou ainda mais como maior campeão da história do torneio, chegando ao sexto título (2016, 2018, 2022, 2024, 2025 e 2026). Além da taça, o Papão receberá R$ 400 mil em premiação. O Anápolis ficará com R$ 250 mil pelo vice-campeonato.