O Anápolis venceu o Itabaiana-SE em confronto direto e deixou a zona de rebaixamento da Série C. O Galo da Comarca marcou um gol em cada tempo e bateu o time sergipano por 2 a 0, neste sábado (20), no estádio Jonas Duarte, na abertura da 11ª rodada.\nO primeiro gol do Anápolis foi marcado pelo meia Juninho, aos 18 minutos do primeiro tempo. O jogador também deu a assistência para Cássio Gabriel, que ampliou aos 12 minutos da etapa final.\nA partida marcou a estreia do técnico Roberto Fernandes à frente do Anápolis.\nCom o resultado, o Anápolis deixa momentaneamente a zona de rebaixamento da Série C. O clube goiano chega aos oito pontos e assume a 18ª colocação - neste ano apenas dois times serão rebaixados à Série D.\nPara seguir fora da zona de descenso, o Anápolis precisa torcer para o Confiança não vencer o Guarani, em casa, na próxima segunda-feira (22).