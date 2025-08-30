O Anápolis garantiu a sua permanência na Série C. Neste sábado (30), no Estádio Jonas Duarte, o Galo da Comarca bateu o Botafogo-PB por 2 a 0 e terminou a 3ª divisão nacional em 15º lugar, com 23 pontos.\nO primeiro gol da partida foi marcado por Fernandinho, logo aos quatro minutos do 1º tempo, com assistência de Verrone. Nos acréscimos do 2º tempo, o goleiro Paulo Henrique bateu pênalti, Michael defendeu, mas sem querer o arqueiro adversário empurrou a bola através da linha ao tentar tirar.\nO time goiano entrou em campo dependendo apenas das próprias forças para não ser rebaixado para a Série D. O Itabaiana, que também brigava contra a queda, fez a parte dele e ganhou do ABC por 1 a 0, fora de casa. Com isso, quem acabou caindo foi o CSA, que perdeu por 1 a 0 para o Brusque, como visitante.