O Anápolis venceu o Cianorte-PR por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (25), no Estádio Jonas Duarte, e está classificado para a 3ª fase da Copa do Brasil. Com a classificação, o Galo da Comarca irá receber mais R$ 950 mil da CBF - já tinha faturado R$ 830 mil pela participação na 2ª fase. Matheus Lagoa, duas vezes, e Gustavo Henrique marcaram para o time da casa, enquanto Wagner Manaus diminuiu para o Cianorte-PR.\nO time goiano começou a partida em ritmo intenso, aproveitou as oportunidades e conduziu o jogo sem sustos rumo à classificação. Essa é a segunda vez na história que o Galo da Comarca avança de fase na Copa do Brasil em três participações: foi eliminado em 2017 e se classificou em 2024 e agora em 2026.\nAtlético-GO se classifica à 3ª fase da Copa do Brasil com vitória sobre o Primavera, apesar de atuação ruim