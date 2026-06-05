No jogo de ida da final da Copa Verde, o Anápolis venceu o Paysandu por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (4), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Juninho, Matheus Lagoa e Leonan marcaram os gols da vitória do Galo da Comarca, que jogou com um a menos durante metade do 2º tempo, após a expulsão de Hélder. O Papão diminuiu com Juninho, nos acréscimos.\nCom esse resultado, o Anápolis conseguiu boa vantagem na briga pelo título da Copa Verde. No jogo de volta da final, marcado para o próximo domingo (7), às 18h30, no Estádio Mangueirão, o Galo da Comarca poderá perder por até um gol de diferença. Se o Papão vencer por dois gols, a taça será decidida nos pênaltis. Caso o time paraense ganhe por três ou mais, fica com o título.\nAmbos os times já garantiram suas respectivas participações na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027, após o título do Anápolis na Copa Centro-Oeste e a conquista do Paysandu na Copa Norte. Na Copa Verde, além do troféu, a equipe que sair campeã embolsa R$ 400 mil, e o vice-campeão fica com R$ 250 mil.