O Anápolis venceu por 2 a 0 o Porto Vitória na noite desta quarta-feira (8), no Estádio Jonas Duarte, pela 3ª rodada da Copa Centro-Oeste, e se mantém na vice-liderança do Grupo B. O Galo da Comarca dominou a partida e fez valer o favoritismo em casa. Igor Souza e Juninho marcaram os gols da vitória no segundo tempo.\nA vitória veio sem sustos, mesmo com um time titular diferente do que estreou na Série C. Dos que estiveram em campo na derrota para o Ituano, apenas quatro foram titulares, e com Victor Hugo como novidade no gol, fazendo sua estreia. Ainda assim, o Galo da Comarca buscou e controlou o jogo durante todo o tempo.\nCom o resultado, o time chegou a duas vitórias em três rodadas, somando seis pontos — mesma pontuação do Atlético-GO, mas ficando à frente pelo saldo de gols, primeiro critério de desempate. A equipe está atrás apenas do Gama, líder com nove pontos.