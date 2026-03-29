Na tarde deste domingo (29), no Estádio Jonas Duarte, pela 2ª rodada da Copa Centro-Oeste, o Anápolis venceu o Tocantinópolis por 2 a 0, com gols marcados por Matheus Lagoa e Fernandinho. Com esse resultado, o Galo da Comarca somou os primeiros pontos no Regional.\nDepois de perder para o Atlético-GO na 1ª rodada, o Anápolis se recuperou e subiu para 2º lugar no Grupo B da Copa Centro-Oeste.\nO Galo da Comarca possui a mesma quantidade de pontos que o Porto Vitória e o Dragão, que aparecem logo atrás na tabela de classificação, mas leva vantagem no saldo de gols: um contra zero dos dois adversários.\nO Anápolis volta a campo no próximo domingo (5), a partir das 17 horas, pela 1ª rodada da Série C. A equipe disputará a 3ª rodada da Copa Centro-Oeste apenas na outra quarta-feira (8), às 19h30, quando recebe o Porto Vitória no Jonas Duarte.