O Anápolis venceu a primeira partida na Série C. Neste domingo (26), no estádio Jonas Duarte, o time goiano bateu o Figueirense por 3 a 1, de virada, e deixou a zona de rebaixamento da competição nacional depois de quatro rodadas.\nA equipe da casa abriu o placar no primeiro tempo após gol marcado pelo atacante Arthur Martins. Na etapa final, o Anápolis empatou com o meia João Borim, virou com o lateral Leonan e fechou o placar após gol do atacante Fernando Viana.\nPalmeiras bate Bragantino com gol de Flaco López e pode ampliar vantagem na ponta\nCorinthians faz golaço, segura o Vasco com um a menos e joga Santos para Z4\nEm jogo de seis gols, Vila Nova empata com o Ceará e segue líder da Série B\nCom o resultado, o Anápolis ganha o primeiro jogo da Série C, chega aos três pontos e deixa a lanterna para assumir a 18ª colocação. A equipe goiana pode voltar para a zona de rebaixamento caso a Ferroviária vença o Guarani no complemento da 4ª rodada.